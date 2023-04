De politie maakt zich zorgen over de 24-jarige Ameen Chaudhry. De man wordt sinds woensdag vermist vanuit Amsterdam.

Volgens de politie is onbekend waar de man naartoe is vertrokken. In verband met zijn vermissing heeft de politie een foto van de man verspreid.

Ameen is te herkennen aan zijn donkere haren, bruine ogen en baard. Mogelijk heeft hij een groen/blauwe trui aan. Wie informatie heeft over zijn vermissing wordt verzocht contact op te nemen met de politie op 0800-6070.