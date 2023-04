Paarden met luxe vervoer op de North Holland Horse Trials in Oudkarspel

"We hebben nu 236 starts", zegt Wim Schrama van de North Holland Horse Trials tegen mediapartner Dijk en Waard Centraal. "Dat is gelimiteerd door het aantal stallen. We kunnen hier 236 stallen bouwen." Dat betekent dat er heel de dag om de 3 minuten iemand van start is gegaan.

Luxe trailers

De meeste deelnemers nemen hun paard niet in een simpele trailer mee naar de North Holland Horse Trials. Ruiter Tim Lips, die drie keer meegedaan heeft aan de Olympische Spelen, laat zijn vervoer zien. "Het bijzondere aan deze vrachtwagen is dat we hier met zijn allen in kunnen verblijven tijdens de wedstrijden", vertelt hij. "Er kunnen zes paarden op en op de trailer kunnen er ook nog drie." Ook heeft de vrachtwagen slaapplekken voor zeven mensen.

Lips bestuurt de vrachtwagen zelf. "Ik vind het heerlijk om met de vrachtwagen te rijden." En wat zo'n paardenlimousine kost? Dat blijft mysterieus. "Het kost wel een heel goed paard", zegt Lips lachend.