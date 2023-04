Historische prestatie in Amerika voor in vorm verkerende Gijs Brouwer

Gijs Brouwer heeft voor het eerst de halve finale van een ATP-toernooi bereikt. De 27-jarige tennisser uit Venhuizen versloeg in Houston J.J. Wolf in twee sets: 6-3, 6-4.

Brouwer, die geboren is in het Amerikaanse Houston, had een lastige aanloop. Vanwege de regen werd zijn wedstrijd tegen John Isner een dag verplaatst. De nummer 123 van de wereld was in twee sets te sterk voor Isner: 6-4, 7-6.

Een paar uur later wachtte al de ontmoeting met Wolf. Vorig jaar was Brouwer ook al te sterk voor Wolf en dit keer gunde hij zijn tegenstander geen enkel breakpoint. De wedstrijd won hij dan ook met de nodige overtuiging.

Brouwer neemt het in de halve finale op tegen Francis Tiafoe uit de Verenigde Staten. De Noord-Hollander is bezig aan een sterk jaar. In februari reikte hij tot de kwartfinales van het ATP-toernooi in Rotterdam. Daarin was Tallon Griekspoor uiteindelijk een maatje te groot.