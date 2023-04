Opnieuw een actie van Extinction Rebellion, beelden in Zaandam geblinddoekt

"Het recent verschenen rapport van het klimaatpanel van de Verenigde Naties (IPCC) laat opnieuw alarmerende conclusies zien", laat Extinction Rebellion Zaanstreek weten. "Met de huidige koers zetten we een leefbare en duurzame toekomst voor alle mensen op aarde op het spel, schrijft het IPCC. Het panel concludeert dat er nu veel te weinig wordt gedaan om de uitstoot écht terug te dringen." Omdat de politiek volgens de groep 'deze boodschap negeert en doorgaat met business as usual' is de actie in het leven geroepen.

De standbeelden zijn voorzien van borden met de tekst: "Open je ogen. Wees eerlijk. Dit is een klimaatnoodtoestand." Om het Bzz bzz-beeld 'stadsmeisje met de blauwe jurk' op de hoek van Westzijde en Frans Halsstraat is ook nog een blinddoek aangebracht. Met deze actie, genaamd Statue Sunday, vragen wetenschappers en bezorgde burgers aangesloten bij de actiegroepen aandacht voor de klimaatcrisis.

De Zaanse beelden zijn niet de eerste 'aangeklede' beelden. Onder meer De Kleine Zeemeermin in Denemarken, het borstbeeld van Rembrandt van Rijn in Leiden, het Spinoza-monument in Amsterdam en het beeld van Erasmus bij de Laurenskerk in Rotterdam zijn onder handen genomen door de groep.

Iconische symbolen

De Zaanse afdeling van Extinction Rebellion heeft voor de beelden gekozen omdat ze volgens hen 'iconisch' zijn. "Dit is onze tweede zondagsactie in de Zaanstreek. We hebben de beelden gekozen omdat het iconische symbolen zijn die in steden over de hele wereld staan. Als onze wereldleiders hopen ooit een standbeeld te verdienen, moeten ze nu hun verantwoordelijkheid nemen door het roer radicaal om te gooien en het leven op aarde te beschermen."