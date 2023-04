Mijnans geeft voorronde CL nog niet op: "Hebben nog zes wedstrijden te gaan"

AZ zit in een moeilijke fase van het seizoen. De Alkmaarders verloren vanavond tegen Sparta Rotterdam (0-1) en voor de derde wedstrijd op rij werd er niet gewonnen. PSV staat inmiddels op vijf punten, maar Sven Mijnans wil de hoop op de tweede plek niet opgeven. "We hebben nog zes wedstrijden te gaan en daar moeten we vanaf volgende week weer mee aan de slag."

"We hebben vandaag constant hele grote kansen gecreëerd", noemt de middenvelder als aanknopingspunt voor de strijd met PSV en Ajax. "Een bal op de paal, eentje op de lat, Nick (Olij red.) pakte twee kopballen van Jens Odgaard. In de voetballerij heb je niks aan waarschijnlijk. We moeten vanaf volgende week weer scherp zijn en dat begint donderdag."

AZ-trainer Pascal Jansen vond dat zijn ploeg in beide helften voldoende kansen creëerde om goals te kunnen maken. "We hadden vandaag duidelijk niet de vorm om doelpunten te maken. Het is dan wel zaak om die mogelijkheden te benutten." Het gaat er niet vanuit dat de drie matige wedstrijden in de eredivisie hun weerslag zullen hebben komende donderdag. "Vandaag was onze attitude goed en hadden de controle. Een zo'n moment (de tegengoal red.) doet je veel pijn."

Jansen hield de kaarten redelijk tegen de borst over blessures van Vangelis Pavlidis en Jesper Karlsson. "Dat gaan we rustig bekijken. Het was vandaag al behoorlijk tricky dat Pavlidis inviel. Hij had behoorlijk wat zwelling in zijn enkel, gelukkig was hij in staat de ploeg te helpen. Vooralsnog zijn de signalen over zijn enkel positief."

Karlsson ontbrak helemaal in de selectie van AZ. "Nu zijn alle ogen gericht op donderdag. We hopen dat Jesper dat gaat halen. Doen er in ieder geval alles aan." Overigens zijn de AZ-spelers alleen Tweede Paasdag vrij en gaat Jansen morgen Anderlecht-Westerlo analyseren.