Shirley's restaurant is eerste met een 24- uursvergunning "Dit is echt een mijlpaal"

Amsterdam heeft weer negen plekken met een 24-uursvergunning erbij. Voor het eerst zitten daar ook twee restaurants tussen. Eén daarvan is Meo's Colosseum in West, het Surinaamse restaurant van Shirley.

Amsterdam wil door middel van de 24-uursvergunningen een bloeiende en diverse nachtcultuur stimuleren met plekken die zelf hun openings- en sluitingstijden mogen bepalen. Nieuw dit jaar is dat er twee 24-uursvergunningen zijn verstrekt aan restaurants. Shirley is met haar Surinaamse restaurant één van de gelukkigen.

In andere wereldsteden is lekker eten en elkaar ontmoeten in een restaurant al veel meer onderdeel van de nachtcultuur. De burgemeester heeft om deze reden twee plekken speciaal voor restaurants opengesteld. Voorbijgangers en buurtbewoners die we spreken op straat zien Surinaams eten in de nacht wel zitten. "Veel beter dan een snackbar, lekker hartig."

Het plan is dat Shirley zelf van 2 uur 's nachts tot 8 uur' s ochtends, zes dagen in de week, in het restaurant gaat werken. Overdag zal er iemand anders staan. "Werken in de nacht brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee, daarom wil ik er zelf staan."

Streng deurbeleid

Zomaar binnenlopen is niet mogelijk: er zit een slot op de deur, dus eerst moet er worden aangeklopt en vervolgens bepaalt Shirley wie er binnen mag komen voor een Surinaams hapje. "In de nacht zijn er ook heel veel vervelende dronken mensen die alleen maar hangen aan de bar, daar is geen plek voor in het restaurant."

Als de officiële papieren straks binnen zijn, mag Shirley wanneer ze dat wil, ieder moment open. Hetzelfde geldt voor Northside Streetfood, het andere restaurant met een 24-uursvergunning. Dit restaurant is nog in ontwikkeling.