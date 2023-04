Paasdrukte begonnen: overvolle Wallen, Bloemenmarkt en touringcars

Met de paasdagen lijkt de zomer van start, en ook het toerismeseizoen in de stad is begonnen. De Wallen, de Bloemenmarkt en de touringcars zijn weer vol. Ook Amsterdamse toerisme-instanties zien weer een piek aankomen, het lijkt zelfs weer op niveau van 2019 te komen.

"Ik ben hier voor de bloembollen en voor de prachtige grachten", vertelt een jongen op de Bloemenmarkt die voor het eerst in zijn leven in Amsterdam is. Dat Pasen de start is van het zomertoerisme in de stad, zien de verkopers op de Bloemenmarkt maar al te goed: "Het is hier ineens echt overvol, we verkopen zo veel meer tulpen en bloembollen dan vorige week bijvoorbeeld", vertelt een vrouw terwijl ze klant na klant laat afrekenen.

Enorme drukte

Volgens Tourism Group International wordt inderdaad enorme drukte verwacht: "Met name de rondvaart en de dagtochten naar de Keukenhof." Want ook die excursie en een uitje naar de Zaanse Schans hoort voor de niet-Amsterdammer bij onze stad. Collega Geerte Udo van Amsterdam&Partners sluit zich bij hem aan: "En natuurlijk gewoon de Grachtengordel. Dit jaar zie je dat je vooral Europese en Amerikaanse toeristen en dat de Aziatische markt uitblijft." De Europeanen zijn ook meer en meer 'herhaalbezoekers', die zijn al eens in de stad geweest en gaan dus ergens anders heen dan de typisch toeristische attracties.