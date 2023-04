Gemeente sluit deel Mr. Visserplein af tegen Bijenkorf-file

Het was vandaag zo druk met autoverkeer richting de Bijenkorfgarage in de binnenstad dat de gemeente een deel van het Mr. Visserplein afsloot tegen de zogeheten Bijenkorf-file. Volgens een woordvoerder van wethouder Melanie van der Horst is de maatregel vandaag voor het eerst in werking gebracht. Het hele paasweekend kan dit weggedeelte worden afgesloten als het te druk wordt met autoverkeer.

De woordvoerder geeft aan dat taxi's en bewoners nog wel doorgelaten worden. De weg wordt overigens alleen afgesloten wanneer het op dat moment te druk is in de omgeving van de Dam en het Rokin, of wanneer de garage bij de Bijenkorf vol is.

Autoluw

Hoewel er al decennia over het probleem van de file wordt geklaagd, kwam er tot nu toe nooit echte maatregelen. Want wat er precies moet gebeuren, daar konden partijen en belangenorganisaties het lange tijd niet over eens worden.

Dat veranderde in januari, toen drie Amsterdamse ondernemersverenigingen een oproep deden om de binnenstad autoluw te maken. Een ingreep waar ze eerder altijd tegen waren. Maar, zeggen ze nu, het telkens terugkerende verkeersinfarct is vele malen erger.

Maatregelen

In februari kondigde wethouder Van der Horst al aan dat er aan het einde van het jaar structurele maatregelen moeten komen. Eind maart werd duidelijk dat het afsluiten van de Blauwbrug tot één van die maatregelen behoort.

Tot die tijd wordt er tijdens drukkere periodes, zoals dit paasweekend, dus alvast tijdelijk ingegrepen. Daarnaast probeert de gemeente ook via communicatie (zoals op borden die langs de weg staan) aan te geven dat automobilisten beter het stadshart kunnen mijden.