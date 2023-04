Verdachte (16) aangehouden voor neersteken 13-jarige jongen in Amsterdam-Zuidoost

De politie heeft een 16-jarige verdachte aangehouden voor een steekpartij in de buurt van het Abcouderpad in Zuidoost. Bij het incident raakte een jongen van 13 gewond.

Het slachtoffer werd kort na de steekpartij gewond op een bankje tussen de flats Huigenbos en Hakfort aangetroffen door de politie. Hij is later overgebracht naar het ziekenhuis.

De agenten gingen daarna op zoek naar de verdachte, die ze in eerste instantie niet konden vinden. Via nader onderzoek konden ze zijn woonadres achterhalen, waar de verdachte uiteindelijk is aangehouden.