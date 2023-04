🔴 Liveblog: Noord-Hollanders in Parijs-Roubaix, Ajax kan afstand nemen van AZ

In de strijd om plek twee in de eredivisie zijn Ajax, PSV en AZ verwikkeld in een spannende strijd. PSV won gisteravond met 4-0 van Excelsior, maar AZ verloor in eigen huis van Sparta Rotterdam (0-1). Als Ajax wint van Fortuna Sittard, dan klimt het weer over de Eindhovenaren heen en slaat het een gat van vijf punten met AZ.

1. FEY | 27 - 64 ptn.

2. PSV | 28 - 59 ptn.

3. AJA | 27 - 56 ptn.

4. AZ | 28 - 54 ptn.

Ajax speelt om 16.45 uur in de Johan Cruijff Arena tegen Fortuna Sittard. Feyenoord komt vanavond om 20.00 uur nog in actie tegen RKC Waalwijk.