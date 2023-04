Meer 'Amsterdamse' toeristen de regio in? In de Bollenstreek vinden ze het nog niet te druk

Bewoners van de Bollenstreek zien een toename aan 'Amsterdamse' toeristen, maar zijn niet bang voor een overvloed in hun regio. Die paar weken per jaar lijken wel te overzien, zo blijkt uit een rondgang van NH zaterdagmiddag door het gebied. Uit eerder onderzoek bleek dat veel inwoners van de regio niet zitten te wachten op stedentrip toeristen uit Amsterdam. Toch zien inwoners de toename in toeristen ook als een kans.

Hoewel het gebied van de bloementapijten voor het grootste deel Zuid-Hollands is, behoren ook de Noord-Hollandse dorpen Vogelenzang en Bennebroek tot de Bollenstreek.

Bloemenpracht

Dat de Noord-Hollandse dorpen veel toeristen trekken, wordt zaterdagmiddag gelijk duidelijk. Langs de N206 tussen Vogelenzang en De Zilk staan hordes mensen te genieten van de bloemenpracht. Veel van hen komen uit het buitenland en verblijven in Amsterdam, zo blijkt uit een rondgang ter plaatse. "Het is onze eerste dag in Amsterdam, maar we zijn direct de bloemen gaan bekijken. Zo mooi", zegt één van hen.

Volgens Cora van Haaster is de grootste bloemen publiekstrekker voor toeristen de Keukenhof in Lisse. "Gisteren werd bekend dat alle tickets daar voor aanstaand weekend zijn uitverkocht, dan wordt het hier in de regio automatisch drukker." Van Haaster, één van de organisatoren van het jaarlijkse bloemenmozaïek-festival in Vogelenzang, ziet het probleem van meer toeristen in de regio niet zo. Volgens haar zijn die paar weken per jaar dat de bloemenvelden in bloei staan wat betreft toerisme wel te overzien.

Voordelen toerisme

Veel buurtbewoners delen de mening van Van Haaster. Inwoners van de Bollenstreek geven aan dat ze een toename van toeristen merken, maar dat niet direct als een probleem beschouwen. Ze zien ook de voordelen er van in, zo blijkt. Op de vraag of ze het vervelend vinden dat er meer toeristen hun woonplaats zullen trekken, antwoordt één van hen: "Alleen maar gezellig toch? Ik heb er geen problemen mee."

Toch lijken de meningen verdeeld en zegt een andere inwoner: "Ik ontwijk zelf Amsterdam vanwege de toeristen, dus ik zou het niet leuk vinden als de rust hier verstoord wordt." Ook het fietsgedrag van de toeristen lijkt een irritatiepunt bij bewoners. Wel lijkt iedereen het erover eens dat meer toeristen niet enkel en alleen misère geven. De financiële impuls zien inwoners als een groot voordeel.

Dé oplossing

Volgens toerisme-strateeg Isabel Mosk zal een uitje naar de Bollenstreek het probleem van toeristen en de druk op Amsterdam niet verlagen. Vooral omdat veel toeristen die een stedentrip maken in deze tijd van het jaar, de Bollenstreek toch al op hun to-do-lijst hebben staan.

Mosk denkt dat het niet veel zoden aan de dijk zal zetten. Toeristen zijn volgens haar bereid om maximaal twee á vier uur iets buiten Amsterdam te doen. "Ze een middag naar de Bollenstreek en hebben zo nog anderhalve dag in Amsterdam. Het wordt duidelijk: dé oplossing om de toeristen druk in Amsterdam te verlagen, lijkt dit nog niet.