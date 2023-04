Jordanese 'verstel-oma' Willy (85) overleden: "Ze had altijd meer oog voor anderen dan voor zichzelf"

Willy van Hoeve, die in de Jordaan bekend stond als de 'verstel-oma', is op 85-jarige leeftijd overleden. Oma Willy bood buurtbewoners gratis aan om sokken te stoppen, knopen aan te zetten of om voeringen te repareren. Willy overleed afgelopen donderdag in haar slaap.

Dat laat haar familie aan AT5 weten. De Jordanese Willy had flyers door de buurt hangen waarop stond dat zij, omdat ze het zo leuk vond, graag kleding wilde verstellen. Drie à vier keer per week kwamen mensen langs met de kleding die aan een reparatie toe waren. "Het contact met de mensen is fijn, hartverwarmend." "Het is een dwarsdoorsnede van de samenleving", vertelde oma Willy toen AT5 in september van vorig jaar langskwam. "Een modeontwerpster, een uitvaartbegeleidster, een zwemdocent, een kapster." En niet te vergeten: "Een conductrice van de trein. Die is zo leuk! Omdat ze zo rechtop loopt."

"Ze had altijd meer oog voor anderen dan voor zichzelf" Familie Van Hoeve

Heupfractuur Maar de afgelopen weken kon oma Willy helaas geen kleding meer verstellen. Ze was zes weken geleden in huis gevallen en brak daarbij haar arm. Afgelopen woensdag viel de 85-jarige Jordanese nogmaals, met deze keer een heupfractuur tot gevolg. "Ze had veel pijn. De volgende dag zou ze naar het ziekenhuis worden gebracht en om de nacht door te komen kreeg ze morfine", laat de familie weten. Volgens de familie was haar lichamelijke conditie al jaren 'broos' en is ze die nacht in haar slaap overleden. Haar man en al haar kinderen waren erbij toen ze door de morfine insliep, maar het overlijden kwam toch onverwacht. "Natuurlijk zijn wij erg verdrietig, maar daarnaast ook blij dat verder lijden haar bespaard is gebleven. De laatste jaren van haar leven had ze het fysiek ontzettend zwaar. Maar daar praatte ze weinig over, ze had altijd meer oog voor anderen dan voor zichzelf." Volgende week donderdag wordt er een herdenkingsdienst voor oma Willy gehouden. Vorig jaar was AT5 nog op bezoek bij oma Willy:

Oma Willy verstelt gratis kleren voor de buurt - NH Nieuws