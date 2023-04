Scorende en balende AZ'er Barasi wil meer minuten: "Blijkbaar niet goed genoeg"

Tegen Almere City maakte Yusuf Barasi zijn negende treffer van het seizoen voor Jong AZ. Het was niet voldoende, want de Alkmaarse beloften verloren in Flevoland met 2-1. Na afloop baalde Barasi daarvan, maar ook van zijn persoonlijke ontwikkeling. "Ik verwacht meer minuten, maar dat krijg ik helaas niet."

Dit seizoen is Vangelis Pavlidis de onbetwiste nummer één in de spits bij het Alkmaarse vlaggenschip en vaak verving Barasi de Griekse spits in de slotfase. In alle competities viel Barasi dit seizoen zestien keer in en één keer stond hij in de basis. Alleen in het Europese wedstrijd tegen FC Vaduz wist hij het net te vinden. Laatste paar wedstrijden kiest Jansen Mexx Meerdink als stand-in voor Pavlidis. De blonde aanvaller uit de Achterhoek zit morgen ook bij de selectie en niet dus Barasi.

AZ - Sparta begint zaterdagavond om 20.00 uur. Reacties en verslag zijn na afloop op deze site te zien.