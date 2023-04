Vrienden die met schilderij langs Rijksmuseum lopen staande gehouden op verdenking diefstal

In hun eigen huis in De Pijp paste het schilderij niet, waarmee de huisgenoten Joost en Riemer vanmiddag over straat liepen. Vrienden van hen die vlakbij het Vondelpark wonen hadden wel plek voor het kunstwerk en dus brachten Joost en Riemer het daar te voet heen. Over het Museumplein, langs het Rijksmuseum, was de snelste route. En dat hebben ze geweten. Ze werden namelijk staande gehouden door drie agenten die vermoedden met twee kunstdieven te maken te hebben.

"We hadden dat ding al een tijdje in huis in de Dusartstraat", vertelt Joost aan AT5. "Maar hij was eigenlijk veel te groot voor ons huis. Vrienden van ons die sinds kort antikraak wonen in de Roemer Visscherstraat hebben er veel meer ruimte voor en wilden het wel hebben. Vanmiddag bracht ik het schilderij daarom samen met m'n huisgenoot Riemer naar hen toe."

Politiebusje

De twee gingen er van tevoren al wel van uit dat ze veel bekijks zouden hebben. "Een lijstenmaker bij ons op de hoek zei er al iets over, later grapten ook nog wat andere mensen op straat erover. Ze vroegen of we ermee naar het Rijksmuseum gingen. Toen we langs het Rijksmuseum liepen zagen we daar een politiebusje, maar we hielden er geen seconde rekening mee dat dat busje daar voor ons was. Op het Museumplein werden we ook helemaal niet aangesproken door de politie."