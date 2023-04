Corrie haalt internationale rolstoeldanswedstrijd naar Amstelveen: "een nieuw leven"

Dit weekend ziet de Amstelveense Corrie van Hugten haar grote droom uitkomen. Als pionier van het rolstoeldansen wereldwijd mag ze rolstoeldansers uit 22 landen ontvangen in haar eigen woonplaats. Sporthal De Meerkamp in Amstelveen is namelijk het toneel van de 'World Para Dance Sport International Competition.'

Zelf kwam Corrie op haar 32e in een rolstoel terecht. Voor die tijd had ze haar hele leven gedanst. "Toen wilde ik het graag in de rolstoel doen", vertelt ze aan NH. Maar Corrie werd in die begintijd verre van serieus genomen. "Mensen zeiden: 'je benen zijn niet meer zo best, dus nu is je hoofd ook niet in orde." Ze plaatst haar handen op haar hart. "Maar de muziek voel ik hier en die zit bij iedereen op dezelfde plaats."