In Amsterdam-Zuidoost is vanavond een persoon neergestoken. Het slachtoffer is inmiddels overgebracht naar het ziekenhuis.

Het incident gebeurde iets voor 18.00 uur in de buurt van het Abcouderpad. De politie is in die omgeving op zoek naar de verdachte en vraagt getuigen om zich te melden. De toedracht van het incident is nog niet bekend.