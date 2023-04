Repair Café in Wormerveer al 10 jaar een succes: "Vrijwilligers zijn er al vanaf begin"

Het Repair Café in Wormerveer bestaat 10 jaar en is daarmee de oudste van de Zaanstreek. Joop de Kok besloot het café op te richten, nadat hij in Amsterdam had gezien hoe het daar functioneerde. "Het liep hier meteen als een trein. Het leuke is ook dat veel vrijwilligers er al vanaf het begin bij zijn. En oudere mensen willen graag dat iets wordt gemaakt."

De vrijwilligers repareren een gokautomaat.

Els zit achter de naaimachine. Een jong meisje heeft haar net een broek gegeven met een kapotte rits. "Ik kijk even of ik hem nog kan maken, anders zet ik er een nieuwe in", zegt Els die het hartstikke leuk vindt dat ze mensen kan helpen. "Is anders toch wel duur als je een nieuwe rits erin laat zetten." Niet dat reparaties bij het Repair Café helemaal gratis zijn. "De mensen moeten wel iets betalen", zegt Joop. "Niet veel hoor, maar daar kunnen we weer iets van kopen. Koffie en thee of iets lekkers." De hele sfeer is die van het nuttige met het aangename verenigen. De mannen hebben gereedschapskisten en -koffers bij zich waar je een heel huis mee kunt bouwen. Tekst gaat door onder de video.

Els repareert een kapotte rits. - NH Nieuws

Jane heeft net haar cd-speler uitgeprobeerd. Het geluid van een mondharmonica schalt door de ruimte. Hij doet het blijkbaar, en daarmee is ze hartstikke blij. "Ik had eerlijk gezegd al even met de gedachte gespeeld om 'm weg te doen", zegt ze. Jane heeft wel advies gekregen om het apparaat wat vaker schoon te maken. Blij de deur uit Joop en Frank zijn druk in de weer met een blender. Na een kwartier geven ze het op. "Er is een stuk afgebroken en dat kun je niet repareren omdat het van plastic is." Toch lukt het volgens Joop vrijwel altijd om de spullen gerepareerd te krijgen. "En als het toch niet lukt, vinden ze het nooit erg. Gaan ze toch blij de deur uit omdat ze weten ze dat we er alles aan gedaan hebben."