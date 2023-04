Zeiljacht dat naar Rusland wilde varen vanwege sancties tegengehouden bij Oudeschild

Het jacht viel de kustwacht op omdat het in Rusland geregistreerd staat. Hierop werd de douane ingeschakeld, die de sancties tegen Rusland handhaaft.

Deze sancties houden onder andere een verbod in om luxegoederen te verkopen, leveren, over te dragen of uit te voeren naar personen in Rusland of voor gebruik in Rusland. Daar vallen ook jachten met een waarde van 50.000 euro of meer onder.

Retour Rusland

Na onderzoek door de douane bleek dat de bemanning het jacht op verzoek van de eigenaar naar Rusland wilde varen. Het schip lag sinds 2019 voor anker in IJmuiden, omdat het vanwege onder andere een kapotte mast niet weg kon varen. Nu de reparaties zijn afgerond, was het de bedoeling dat het jacht retour Rusland ging.

Onder toezicht van de kustwacht is het schip naar de havens van IJmuiden gevaren. De douane doet onder leiding van het Openbaar Ministerie onderzoek naar het schip en alle betrokken partijen.