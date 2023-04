In Amsterdams nieuwste vrouwencafé moet vooral gedanst worden

Al enige jaren zijn er welgeteld twee kroegen in de stad die zich nadrukkelijk richten op een lesbisch publiek. Wat Rachel Matteman betreft mag er wel wat meer de beuk erin. Vandaag opent ze B'Femme in de Reguliersdwarsstraat. Iedereen is welkom, al hoopt Matteman op een man-vrouwratio van één op vier.

Nu, een kleine zes jaar later na het slotfeest van de Vivelavie, opent B'Femme de deuren in de Reguliersdwarsstraat. Het is een coproductie: Matteman krijgt de ruimte voor haar kroeg omdat horecaondermer Valy Pintiuc één van zijn zaken, Blend XL, in tweeën snijdt. Met een glazen tussenwand en een eigen voordeur staat B'Femme echt op zichzelf, al kunnen bezoekers via een deur wel van de ene naar de andere kroeg.

Voor een ruig avondje stappen konden dames tot 2017 terecht in de Vivelavie aan het Rembrandtplein. Een legendarische tent, vindt Matteman. "Ik heb er zes jaar achter de bar gestaan. Als ik nu uitga in de Reguliers en vrouwen van toen tegenkom, beginnen ze er nog steeds over. Om er dan in één adem aan toe te voegen: zo'n tent hebben we nodig."

"Effe voor de duidelijkheid", zegt Rachel Matteman. "De vrouwenkroegen die Amsterdam heeft, zijn geweldig. Café Saarein is een instituut en een monument, en Bar Buka is een fijne plek voor een drankje. Maar een plek waar je goed uit je dak kan gaan met vrouwen die van vrouwen houden - dat heeft de stad al een hele poos niet meer."

"Valy en ik kennen elkaar al jaren", vertelt Matteman. "We organiseren allebei pleinfeesten met de Pride: hij het slotfeestop de Dam en ik de vrouwenfeesten bij de Stopera." Aanvankelijk was het plan om een terugkerend vrouwenfeest te organiseren. "Ik hoorde steeds vaker dat vrouwen in mijn zaken er om vroegen: een plek om onder elkaar te zijn", zegt Pintiuc. "In de Blend XL had ik een ruimte over met een eigen ingang en een eigen bar. Die werd nog niet zoveel gebruikt. Zo is het idee van een kroeg ontstaan."

Dansen

Eindelijk een vrouwenkroeg dus, de eerste in het westelijke gedeelte van de Reguliers. B'Femme valt daarmee ietwat uit de toon in de straat. De laatste jaren trekt de straat meer en meer een gemengd publiek en op uitgaansavonden staan er ook genoeg vrouwen op de dansvloer van de Soho en de Exit. Dat bijt elkaar niet, denkt BIZ-voorzitter Eward Koning. "Dit is een waardevolle aanvulling voor de straat. En dat Rachel deze kar gaat trekken, vergroot de kans van slagen", zegt Koning. "Ze is echt een ambassadeur en absoluut de juiste persoon om dit te doen."

Matteman staat te popelen. Hoe de kroeg zich zal ontwikkelen, kan ze nog niet inschatten. "Ik ben zo benieuwd wat voor zaak het gaat worden: een nachtzaak waar het lekker los zal gaan, of misschien krijgt het in de vroege avond meer een kroeg-vibe." Ze heeft maar één eis: "Er moet vooral gedanst worden. De weekenden zullen lekker druk zijn, daar heb ik echt vertrouwen in. Voor de rest zullen we wel zien."