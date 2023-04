Eierboer over recordprijs eieren: "Dit heb ik nog nooit meegemaakt"

"Ik zit al heel lang in het vak maar dit heb ik nog nooit meegemaakt", zegt eierverkoper Frank Langedijk uit Bobeldijk. Nooit eerder lag de prijs voor eieren zo hoog, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In de Europese Unie zijn eieren ruim 30 procent duurder dan vorig jaar. Toch lijken de klanten van Langedijk er geen eitje minder om te eten.

"Energiekosten zijn voor iedereen gestegen, dat geldt ook voor de boeren natuurlijk. Maar ook de verpakkingskosten zijn een grote drempel waar we mee zitten", somt Langedijk op. Daarnaast zijn ook de prijzen van kippenvoer en personeel gestegen en dat wordt uiteindelijk allemaal doorberekend aan de klant die eieren komt kopen: "En dat is toch wel een dingetje, waardoor het eitje gewoon duur wordt." Dat leidt soms tot opmerkingen en discussies in de winkel, maar Frank heeft niet de indruk dat zijn klanten minder eieren kopen, nu de prijs zo omhoog is gegaan.

Paasdrukte

Sommige klanten die we aanspreken klagen over de prijs. "Ik moest bijna twee keer zoveel betalen", zegt een meneer die met een tas vol eieren op de fiets wil stappen. Toch eet hij niet minder eieren, nu de prijs hoger is. "Als ik zin heb in een eitje, dan eet ik een eitje." Ook de paasdagen hebben geen invloed op zijn eierconsumptie. Hij eet in het weekend altijd twee eitjes: Pasen of geen Pasen.

Een mevrouw die een doosje met tien eitjes afrekent, heeft niets gemerkt van een hogere prijs. "In oktober werden ze wel ineens duurder, maar vandaag heb ik daar niets van gemerkt" zegt ze. Ze eet ook niet meer eieren met Pasen. "Hoogstens chocolade eieren", zegt ze met een lach bij het weggaan.