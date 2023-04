Twee 'hete hangijzers' Bergen in de herkansing: "Uitgebreide inspraak over dorpsplein"

Twee veel besproken bouwprojecten in Bergen krijgen een tweede leven. Dat stelt het gemeentebestuur voor. Het gaat om de plannen voor woningen en winkels op het Plein in het centrum van Bergen. Die beginnen grotendeels van voren af aan. En het nieuwbouwplan voor Hotel Nassau in Bergen aan Zee krijgt een doorstart: de eerder door de rechter vernietigde vergunningsprocedure gaat in de herkansing.

Voor het dorpsplein in hartje Bergen zijn plannen voor twee appartementencomplexen met winkels en horeca op de begane grond en een parkeergarage. Om ruimte te maken voor de bouwplannen aan het Plein is inmiddels een boom verplaatst en een flat gesloopt.

De gemeenteraad moest alleen het college van B&W nog toestemming geven om besluiten te nemen over de verdere procedures (verklaring van geen bedenkingen, red.). Maar omdat B&W verwacht dat bestaande plannen zullen sneuvelen bij de Raad van State, wordt er nu voor een hernieuwd traject gekozen om het bestaande bestemmingsplan te wijzigen.

Plan voor heel dorpsplein

Het college stelt nu voor om één plan te maken voor het hele dorpsplein. Wethouder Yvonne Roos: "We willen één ontwerp voor én de twee gebouwen én de winkels én de openbare ruimte. Zo krijgen we een beter passend totaalbeeld."

"De basis blijft structuurvisie en het beeldkwaliteitsplan die voor het project 'Mooi Bergen 2.0' zijn gemaakt", licht de wethouder toe. "Maar we gaan wel van voren af aan de besluitvorming doorlopen. We beginnen met een participatietraject met inspraak voor heel Bergen."

Het ontbreken van goede inspraak was voor de Bewonersvereniging Bergen Centrum eerder reden om de bouwplannen niet te steunen. Hoe de inspraak precies vorm krijgt, wordt nog bepaald. "Een plan van aanpak verwachten we voor de zomer rond te hebben."

Hotel Nieuw Nassau

Voor de nieuwbouw van Hotel Nassau in Bergen aan Zee wil het college een nieuw besluit nemen over de vergunningsaanvraag. Eerder besliste de Raad van State dat de gemeente onterecht een vergunning had verleend om bij de nieuwbouw van het bestemmingsplan af te wijken. Inwoners en ondernemers in het kustdorp hadden bezwaar gemaakt.

Volgens de hoogste rechter had de gemeente procedurefouten gemaakt, door te proberen versneld en met een 'huisnummerbesluit' een ruimtelijk plan toe te staan. "We gaan nu een nieuw besluit nemen over de vergunning", stelt wethouder Roos.

"Die vergunningsaanvraag zal ongewijzigd blijven; het plan van de initiatiefnemers voor het nieuwe hotel verandert niet", stelt ze. "Wij verwachten de aanvraag binnen enkele weken. Als wij positief besluiten, dan kunnen inwoners opnieuw reageren en is een gang naar de bestuursrechter en eventueel hoger beroep mogelijk bij de Raad van State."