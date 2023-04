Bakkerijmuseum Medemblik maakt paasei op traditionele wijze: "Hetzelfde als in 1850"

Melk, puur, witte chocolade of met spikkels: chocolade paaseieren zijn er in allerlei soorten en maten. Nu deze chocolaatjes al maanden in de schappen liggen en Pasen voor de deur staat, zijn we benieuwd hoe paaseieren vroeger gemaakt werden. WEEFF Next-verslaggever Catharina ging voor ons op onderzoek uit.

"Vroeger hadden we houten vormen voor de paaseieren. Later werden deze gemaakt van metaal en nu zijn ze van plastic", vertelt Theo Spil van Bakkerijmuseum De Oude Bakkerij, beter bekend als het Bakkerijmuseum in Medemblik. In het museum worden paaseieren nog op dezelfde manier gemaakt als dat in 1850 gebeurde.

Temperatuur is belangrijk

"De chocolade moet op een goede temperatuur zijn. Doordat het afkoelt, gaat het kristalliseren", legt Spil uit. Daarna kan de afgekoelde chocolade in de mal worden gegoten. Als de lucht uit de chocolade in de mal er voorzichtig uit is geslagen, kan het in de koelkast.

Afhankelijk van de grootte van de eieren moet het een half uur of langer afkoelen. Daarna kunnen de paaseitjes uit de mal worden gehaald en verstopt worden door de paashaas. Of direct opgegeten worden.

Het hele proces van de chocolade paaseieren is te zien in onderstaande video: