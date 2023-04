Latijnse school in Edam zoekt kostuums van middeleeuwse leerling, rector en monnik

Bijna nergens meer in Nederland is er nog een Librije (bibliotheek) en Latijnse School: behalve in Edam enkel in Enkhuizen en Zutphen. Er zijn 158 boeken overgebleven, maar die liggen niet in Edam. Vanwege de kwetsbaarheid worden die bewaard in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag.





Aan de ketting

Tegenwoordig zijn die boeken van onschatbare waarde, maar ook in de 16e eeuw waren ze al peperduur. En om ze te beschermen tegen diefstal werden ze in de schoolbanken aan de ketting gelegd. Robbert: "Ze werden gestolen en ook pagina's werden er uit losgesneden en meegenomen."



Ook werden in de boeken 'vloeken' neergelegd. "Hier staat bijvoorbeeld: 'Vervloekt is hij bij Christus die dit boek wegneemt'." Of het geholpen heeft, weet Robbert niet. Wel dat leerlingen zich ook best vaak verveelden. "In de boeken zijn tekeningen en aantekeningen gevonden zoals de deze hier: Dit boek is van Jan, Jan is gek, Het zij zo."'

Boerenjongen

Over de leerlingen (maximaal 20) is nog weinig bekend en Robbert zou willen dat daar nog onderzoek naar gedaan wordt. "De meeste leerlingen gingen studeren aan de Universiteit van Leuven. Daar zijn 54 namen aangetroffen van studenten die uit Edam kwamen."



Over één leerling is wel meer bekend: Jan Jeroensz uit Middelie. ,,Hij was een boerenjongen, maar wel uit een gegoede familie. Na zijn studie in Leuven kwam terug en vestigde zich als advocaat in Hoorn. Hij hield vast aan het katholieke geloof en kreeg het daardoor aan de stok met Diederik van Sonoy, de gouverneur van Alkmaar die een schrikbewind tegen de katholieken voerde."