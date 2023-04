Het bruin café staat onder druk, behalve in De Goorn: "Mogen in onze handen knijpen"

Is er nog toekomst voor het bruin café? Als het aan bedrijfsleider Angelique Spruit ligt wel. Terwijl de bruine kroegen langzaam verdwijnen uit het straatbeeld, is eetcafé d'Ontmoeting in De Goorn nóg springlevend. "Het huiskamergevoel is een beetje uit de hand gelopen."

Het is het gesprek van de dag afgelopen week: het bruin café verdwijnt langzamerhand uit de dorpen en steden. De karakteristieke bruine lambrisering en het houten meubilair uit de jaren '80 worden vervangen door hippe koffietentjes en woningbouw. Het praatje ingeruild voor festivals.

Bedrijfsleider Angelique Spruit, van eetcafé d'Ontmoeting in De Goorn, kan erover meepraten. Ook in haar dorp verdwijnt er over een maand een horecazaak. Na vijftien jaar sluit eetcafé 70/Zaal Dolleburg voorgoed de deuren. "Wij vinden het jammer dat er ook in De Goorn horeca verdwijnt, we kunnen elkaar juist versterken", zegt ze.

Jubileum

Een paar straten verderop ziet dat beeld er veel anders uit. Bij eetcafé d'Ontmoeting druppelen langzaam de eerste gasten en reserveringen binnen. "Het gaat gewoon door", zegt ze lachend aan de telefoon.

Twee weken geleden vierden ze nog hun jubileum. Een week lang stond het café in het teken van hun 12-jarig bestaan. Dat het café door het dorp op handen wordt gedragen, is te zien aan de opkomst. "Het was heel gezellig", blikt ze terug. "We zijn dankbaar dat we ons jubileum met zoveel gasten konden vieren. Het is uniek, zeker in een dorp. Het wordt ons nog steeds gegund."

Volgens haar zit de charme van het bruin café hem in de ontmoetingen. "De naam zegt het al. Het is een plek met een lach en een traan. Iemand komt blij binnen, omdat hij of zij vader of moeder is geworden. Een ander is verdrietig, omdat er iemand is overleden. Er ontstaan zelfs liefdes aan de bar."