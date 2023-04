Nakomeling van historische boom geplant in Snouck van Loosenpark in Enkhuizen

Een bijzonder moment vanmorgen in het Snouck van Loosenpark in Enkhuizen. Nadat een oude treuriep in 2015 af brak, is vandaag een 'nakomeling' teruggeplaatst. Onder belangstelling van vele inwoners uit het park werd de nieuwe boom geplant door wethouder Wim Hoogervorst en bewoner Keimpe de Jong.

De oude boom in het Snouck van Loosenpark in Enkhuizen stond er maar liefst 118 jaar, en was daarmee even oud als het park zelf. Voordat de boom acht jaar geleden stierf werd bekend dat er rot in het hout zat. Om de boom toch enigszins te kunnen redden zijn er destijds stekken van genomen. Gemeenschap koestert 'monument' Tijdens het officiële 'plantmoment' waren veel inwoners uit het park aanwezig. Wethouder Hoogervorst en bewoner De Jong hadden de eer om de nu tien jaar oude boom te planten. "Dat is ontzettend leuk om te doen. Ik moet ook zeggen dat ik graag werk in de tuin, dus dit komt mij wel heel bekend voor", lacht de wethouder. Toch is de plaatsing van deze boom wel bijzonder. "Ik denk dat ik wel mag zeggen dat de Enkhuizer gemeenschap dit park koestert als een soort monument", gaat Hoogervorst verder. "Als we dan met deze boom het park nog iets bijzonderder kunnen maken, dan doen wij dat graag."

De treuriep staat niet op dezelfde plek als zijn 'voorvader'. Dit heeft te maken met de ruimte voor de boom, legt Piet Meissen van de SED-organisatie uit. "Op deze plek kan hij beter groeien en zit hij ook niet te dicht op het pad." Enthousiaste inwoners Toen buurtbewoner Keimpe Jong hoorde dat een nazaat van de boom terug zou komen, besloot hij de andere inwoners van het park te informeren. "Ik heb een uitnodiging gemaakt en deze bij iedereen in de brievenbus gedaan. Binnen de kortste keren waren er meer dan twintig aanmeldingen, dus dan zie je wel dat het leeft", stelt De Jong. Tijdens het kopje koffie bij de neergezette statafels klinken tevreden geluiden. "Het is heel fijn, want wij zijn heel trots op de bomen in ons park", vertelt een inwoonster. Naast de terugplaatsing in het Snouck van Loosenpark worden er ook nazaten geplant bij de Drommedaris en in het Wilhelminaplantsoen. Op deze drie locaties moeten de bomen ruimte hebben om ook de komende 118 jaar te blijven staan.