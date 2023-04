Haarlem helpt hockeyclubs de winter door met een opblaashal in Schalkwijk

Dat bleek donderdagavond tijdens de raadscommissie Samenleving. Vrijwel alle politieke partijen schaarden zich achter het voorstel van sportwethouder Eva de Raadt. Het gaat om een bedrag van 690.000 euro.

GroenLinks was niet direct te porren voor de opblaasbare hal, de partij betwijfelt of een opblaashal de duurzaamste oplossing is. Raadslid Sander van den Raadt van Trots Haarlem grapte dat de hal dan maar 'met de hand moet worden opgepompt om energie te besparen'.

Volgens de wethouder is de hal wel degelijk duurzaam. Bovendien blijkt uit de ervaringen in Heemstede, dat de energiekosten veel lager zijn dan Haarlem zelf had becijferd. In de hal is ruimte voor twee zaalhockeyvelden.

Saxenburg

De opblaasbare sporthal komt op de kunstgrasvelden van hockeyclub Saxenburg aan de Boerhaavelaan in Schalkwijk te staan. Voorzitter Robert Kroes houdt nog een slag om de arm: "De aanbesteding moet nog beginnen en we moeten nog afspraken met SRO maken." Die organisatie beheert namens de gemeente sportaccomodaties in de stad.

Volgens de voorzitter kampt Haarlem met een flink tekort aan binnensportlocaties. "Er is te weinig zaalruimte. Wij werken een groot deel van onze zaalhockeywedstrijden af bij het Haarlem College. Als die opblaasbare sporthal er in de winter komt te staan, dan is er ook plek voor Hockeyclub Haarlem, HBS en Rood-Wit bijvoorbeeld."