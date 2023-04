Forbostakers gaan tweede maand in: "Het kost me 50 euro per dag"

Een overweldigende meerderheid van de werknemers heeft tegen het laatste aanbod van FORBO in Assendelft gestemd. Alhoewel het de stakers 50 euro per dag aan inkomen scheelt, zijn ze nog steeds strijdbaar. De stakers hebben al een maand het werk neergelegd en willen 10 tot 14 procent meer loon. Het aanbod van 8 procent en eenmalig 250 euro werd met bijna driekwart van de stemmen verworpen.

De staking gaat veel werknemers niet in de koude kleren zitten. De bonden geven wel een vergoeding, maar de meeste stakers gaan er 50 euro per dag op achteruit, laten ze weten. "Het is zwaar", zegt Ronald Besse. Hij is één van de actievoerders en moet deze tijd zijn broekriem flink aanhalen.

"Ik heb thuis vier monden om te voeden en dat hakt erin. Besse zet nu zijn spaargeld in om de maand door te komen, maar de volgende maand krijgt hij geen salaris meer van de baas en dan ziet hij het somber in. Ook Jolanda Denekamp gaat er per dag 50 euro op achteruit. "Het is rustig aandoen en jezelf maar bij anderen uitnodigen tijdens de paasdagen."