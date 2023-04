Pavlidis en Karlsson twijfelgevallen bij AZ tegen Sparta

Tussen het paaseieren eten door speelt AZ morgenavond tegen Sparta. Dat zijn de nummers vier en zes van de ranglijst. Voor de Alkmaarders vooral zaak om te winnen om in het spoor te blijven van PSV en Ajax als het gaat om het gevecht voor plek twee. "Het is een interessante strijd en aan ons om de druk erop te houden."

Eerder dit seizoen won AZ met 3-2 van Sparta op Het Kasteel. Ondanks die nederlaag doen de Rotterdammers het dit seizoen zeer verrassend goed. Een jaar geleden leek de Spartanen nog te degraderen uit de eredivisie en nu staan ze in de subtop. "Het is wel een heel hecht collectief."

"Jesper Karlsson en Vangelis Pavldiis zijn twijfelgevallen", vertelt Pascal Jansen in de perskamer op het trainingscomplex in Wijdewormer. "Het is nog even de vraag of we ze morgen kunnen inzetten." Wel was er goed nieuws over Dani de Wit, de middenvelder is volledig hersteld van zijn voetbreuk en keert binnenkort terug op het veld.

"We hebben twee keer wat moeizamer gepresteerd", blikt Jansen terug op het gelijke spel thuis tegen sc Heerenveen (1-1) en het verlies bij FC Twente (1-2). "De wedstrijd in Enschede was de minste van de twee, maar afgelopen weekend hadden we recht op meer. Ik verwacht dat we de lijn in het veldspel doorzetten."

'Het incident'

Met de Alkmaarse oefenmeester blikken we ook nog even terug op De Klassieker Feyenoord - Ajax van woensdag en dan met name op het supportersgeweld. Ajacied Davy Klaassen die tijdens de wedstrijd werd geraakt door een aansteker. "Doodzone en hier is niemand bij gebaat."

Tekst loopt door onder de video.