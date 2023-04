Koedijk aA nl Uitvinder zegt dé oplossing te hebben voor stillere windmolens, maar niemand luistert

Hij zegt de oplossing in handen te hebben, maar voorlopig geven de grote producenten van windmolens niet thuis. Uitvinder Gustave Corten uit Koedijk werkt al jarenlang als onderzoeker in de energiesector. Met een nieuw ontwerp van het rotorblad kan de overlast van windmolens flink beperkt worden, maar de grote fabrikanten willen er vooralsnog niets van weten.

uitvinder Gustave Corten wil overlast windmolens verminderen - marcruyg/nhnieuws

Corten wil niet te veel loslaten over zijn laatste vinding. Het traject van octrooiverlening is nog niet afgerond en de onderzoeker is bang dat de concurrentie straks met zijn idee aan de haal gaat. Het nieuw ontworpen rotorblad is vooral bedacht om de overlast van windmolens te verminderen. Zowel het probleem van geluidsoverlast als de slagschaduw wordt aanzienlijk kleiner en ook de vogels hebben er baat bij, aldus de uitvinder. Tekst gaat door onder de foto.

Slagschaduw van windmolen - marcruyg/nhnieuws

Wie in de buurt van een windmolen woont of werkt, kent bij zonnig weer het fenomeen van slagschaduw. Mensen worden er soms knettergek van en kunnen het niet zomaar 'uitzetten'. Ook het geraas van de wieken is in de buurt goed hoorbaar en gaat dag en nacht door. En menig vogel vliegt zich te pletter tegen de draaiende rotorbladen. Volgens Gustave Corten lost zijn uitvinding in één klap alle problemen grotendeels op. Veel minder geluid, minder slagschaduw en minder vogelsterfte. Gelet op het aantal windmolens dat de komende jaren geplaatst moet worden, is het een uitvinding waar veel mensen blij van worden. Het lastige is alleen dat hij het (nog) niet kan laten zien. Tekst gaat door onder de foto.

"Ik kan zelf wel nieuwe windmolens gaan bouwen, maar dat duurt veel te lang. Als grote bestaande producenten mijn ontwerp gaan gebruiken, kunnen we snel veel impact maken", aldus Corten. Jammer genoeg geven de windmolenbouwers niet thuis. Volgens de uitvinder is er in de industrie weinig behoefte aan grote veranderingen. Al eerder kwam de wetenschapper uit Koedijk op de proppen met een nieuw ontworpen rotorblad en ook toen was het bedrijfsleven sceptisch. Maar inmiddels wordt de meerderheid van de nieuwe windmolens uitgevoerd met het ontwerp van Corten. Daarmee wil de onderzoeker aantonen dat ook zijn nieuwste vinding belangrijk is.

Windmolens in Wieringermeer - marcruyg/nhnieuws