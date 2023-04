Weer vrachtwagenverbod tijdens nieuwe afsluiting A.C. de Graafweg

De nieuwe afsluiting van de A.C. de Graafweg is vanaf 17 april en is vanaf de kruising van de Pade in Opmeer tot aan De Veken. De wegafsluiting gaat bijna vier maanden duren. In deze periode mogen de vrachtwagens niet door de dorpen, maar moeten ze de de grote omleidingsroute via de N239/N242 volgen.

Vrachtwagens die in de dorpen moeten zijn, mogen er wel rijden. En voor vrachtverkeer dat naar de straten moet die verboden zijn voor vrachtwagens, wordt een uitzondering gemaakt.