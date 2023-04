Westfries kermisseizoen afgetrapt: Bovenkarspel omgedoopt tot Kandykarspel

Bijna alle voorbereidingen zijn getroffen, de verkleedkleren uitgezocht en de attracties opgebouwd: het kermisseizoen gaat vanavond om 19.00 uur weer van start in Bovenkarspel. Dit paasweekend is er overal 'snoep' te vinden en heeft het dorp zelfs een andere naam: Kandykarspel.

Vanaf morgen tot en met dinsdag zijn er ook attracties, maar verslaggever van NH Radio Samanta de Groot ziet dat de West-Friese kermis veel meer inhoudt. "Kermis in West-Friesland is, nou ja carnaval kan je het niet helemaal noemen, maar het is min of meer hetzelfde", vertellen Jur, Jasper en Dirkjan van het kermiscomité op NH Radio. "Ieder dorp heeft zijn eigen kermis en dat is eigenlijk reden voor een feestje. Dat het hele dorp opleeft en opbeurt."

Speciaal voor de kermis is Bovenkarspel omgedoopt tot Kandykarspel. "Dat is een hele hoop snoepgoed in de zaal en dat er bands spelen die te maken hebben met snoep." Ook zullen er maandagavond nummers gedraaid worden die iets met de zoetigheid te maken hebben.

Willy Wodka

Jur, Jasper en Dirkjan gaan ook verkleed. "Sjakie en de chocoladefabriek, dat moet vast iets zeggen. Onze voorzitter, die helaas dit jaar gaat aftreden, gaat als Willy Wonka. Of Willy Wodka, moet ik zeggen. Wij gaan zelf als Oempa Loempa's." Andere feestgangers gaan als M&M, lolly of koekiemonster.

Als kermiscomité van Bovenkarspel worden ook de andere kermissen in de regio's bezocht. Bovenkarspel blijft toch favoriet. "Dat is bevooroordeeld", lachen de mannen. "Lutjebroek vinden we zelf ook heel leuk. Venhuizen, Wervershoof, Hoogkarspel gaan we ook nog weleens heen. Alles in de regio is op het fietsje te redden en soms, als het niet meer op het fietsje te redden is, dan ga je met de taxi."

Aftrap

Vanaf dit weekend is er bijna iedere week wel ergens in de regio kermis. "Venhuizen is met Pinksteren, Hoogkarspel met Hemelvaart en Lutjebroek is het eerste weekend van september", weten de leden van het comité op te noemen.

Maar zover is het nog niet. Eerst is vanavond de officiële aftrap van het kermisseizoen. "Nog de laatste dingetjes voorbereiden en dan kunnen we helemaal los. We hebben er zin in", zeggen Jur, Jasper en Dirkjan. "Het mooie van kermis is dat het niet alleen voor het dorp is, maar ook voor de mensen die al een tijdje uit het dorp zijn. Die komen meestal terug en dat zijn ook de reünie momentjes in het jaar. Dat maakt het ook het mooie van kermis."