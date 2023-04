Hoorn wil rotonde bij nieuwbouwwijk Rozenbuurt

De kruising van de Oostergouw en De Oude Veiling in Zwaag wordt mogelijk een rotonde. Dat wil het Hoornse college om zo de kruising veilig te houden met oog op het toenemende verkeer. Door woningbouwprojecten zoals de Rozenbuurt, zal er in de toekomst flink wat verkeer bijkomen.

De Rozenbuurt, straks bestaande uit pakweg 440 woningen, mondt op de weg uit. Daarnaast komen er 140 parkeerplekken voor voetbalvereniging SV Westfriezen en is er plek voor huisartsen, fysiotherapie en kinderopvang, wat ook tot het nodige verkeer leidt.

Daarnaast is nu duidelijk dat op het terrein van 'de glasbak', de voormalige gevangenis, er woningen gaan komen. Even verderop wordt ook woningbouw ontwikkeld op de oude Hockeyvelden aan de Nieuwe Steen.

Behoud van de huidige kruising is volgens het college dan ook geen optie. Met name om de veiligheid van fiets- en voetgangers te kunnen garanderen. In eerste instantie stellen zij voor het kruispunt te verkleinen, door de voorsorteerstrook weg te halen, wat het kruispunt al iets veiliger maakt. Maar een rotonde aanleggen is op den duur volgens het bestuur de beste oplossing.