Chartervaart in Enkhuizen kijkt uit naar 'veelbelovend seizoen': "Barst weer los"

Met de start van het toeristische seizoen komt ook de chartervaart weer op gang. Vele toeristen boeken een reis bij de verschillende chartervaarders in Enkhuizen. "We zijn er klaar voor", zegt BBZ-directeur Paul van Ommen. "We merken de laatste tijd wel dat de mensen hun reis later boeken." Ook schipper Niels Lassing van Bontekoe Reizen kijkt uit naar dit weekend. "Met Pasen barst het echt weer los."

NH Nieuws

Het paasweekend betekent de traditionele start van het charterseizoen. De afgelopen weken is hard gewerkt aan het opnieuw schilderen van de schepen, het nakijken van de zeilen, en met de rest van de voorbereidingen die nodig zijn om de vele toeristen een mooie zeilreis te geven. In het afgelopen jaar kampten de chartervaarten nog met de naweeën van de coronapandemie. "Toen hebben we na een aarzelend begin alsnog een goed seizoen gedraaid", vertelt directeur Van Ommen van de belangenvereniging voor beroepschartervaarders. "Dit jaar lijkt het ook weer veelbelovend te worden." Stijging Nederlandse toeristen Met de Pieperrace in Volendam van afgelopen weekend zijn een aantal charterschepen al uitgevaren, waardoor de zogeheten bruine vloot op gang is gekomen. "Maar met Pasen moet het echt gaan losbarsten", vertelt schipper Niels Lassing van Bontekoe Reizen in Enkhuizen. "Ook bij ons gaat het goed met de reserveringen. We zijn nog druk met de voorbereiding, maar we zijn er klaar voor." Door het aantal reserveringen dat gedaan is om een chartervaart te boeken kan Lassing merken dat de Nederlanders het zeilen steeds beter weten te vinden. "Duitsland is een heel belangrijk land qua charter-toeristen, daar zit geen daling in. We zien echter ook een grote stijging in het aantal Nederlanders dat een vaart boekt." Ook de directeur van BBZ erkent dat onze oosterburen belangrijk zijn voor de chartervaart. "We merken wel dat mensen de laatste tijd korter van tevoren reserveren. Dat is een trend die de laatste jaren steeds groter wordt." Werving goed personeel Net als bij vele andere organisaties hebben de chartervaarders ook te maken met een tekort aan personeel. "De chartervaart is wat dat betreft een doorstroomberoep", licht Van Ommen toe. "Dit betekent dat mensen het een aantal jaar doen, en daarna een andere baan nemen." Om de stroom aan toeristen ook dit seizoen plaats te kunnen bieden op de schepen wordt daarom een beroep gedaan op mensen die de afgelopen jaren ook bij de chartervaarten actief waren, maar eigenlijk wilden stoppen. "We moeten ze dus over halen om langer door te gaan, of in ieder geval voor een seizoen terug te komen", aldus de directeur van BBZ.

"Naast het grote aantal Duitse toeristen zien we ook dat steeds meer Nederlanders reizen boeken" Schipper Niels Lassing, Bontekoe Reizen

Ook bij Bontekoe Reizen in Enkhuizen - dat één schip heeft, maar ook samenwerkt met andere organisaties om personeel uit te lenen - weten ze dat het moeilijk is om aan mensen te komen, of deze te behouden. "Daarom gaan wij dat al ruim van te voren plannen", vertelt schipper Niels Lassing. "Zodat we het rooster en de planning op tijd rond hebben." Daarbij is het volgens Lassing belangrijk dat je goed van tevoren weet met wie je te maken krijgt. "Je zit toch een aantal weken op elkaars lip, dus je moet goed weten of je samen door één deur kan", legt hij uit. "Wij hebben gelukkig geen problemen nu met een personeelstekort, juist omdat we daar vroeg aandacht aan besteden. Zodat je niet op het laatste moment nog op zoek moet."