'Huishoudelijke hulp' gewond bij mishandeling in woning Amstelveen

Een vrouw is aan het begin van de middag gewond geraakt toen zij werd mishandeld in een woning aan de Spaanse Aaklaan in Amstelveen. De politie is in de straat om de verdachte aan te houden, en heeft de straat afgezet.

De vrouw is gewond geraakt aan haar hand, en is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht.

Volgens omstanders gaat het om een vrouw die beroepshalve huishoudelijke hulp verricht. In de straat is een auto van Tzorg gezien, een organisatie voor hulp in de huishouding.

Geen bewoner

De politie kan niet bevestigen dat het om een huishoudelijke hulp gaat. Wel vertelt de woordvoerder dat het slachtoffer niet in de woning woont waar het geweld heeft plaatsgevonden.

Op foto's is te zien dat de politie-inzet voor wat commotie in de straat zorgt. Uit voorzorg is een arrestatieteam opgetrommeld en zijn er politiehonden aanwezig. De verdachte is nog niet aangehouden.