Weldoener Jan is de paashaas van Hoorn: "Ik wil dat deze kinderen genieten"

Jan van der Gracht is een echte weldoener in de gemeente Hoorn. Naast dat hij eten inzamelt en verdeelt onder de mensen die het hard nodig hebben, organiseert hij jaarlijks ook paaseieren zoeken voor kinderen. "Van jong tot oud, van arm tot rijk."

Al meerdere jaren verstopt Jan op eerste paasdag chocolade paaseieren voor de jeugd uit Hoorn. "Ik reken wel op 200 kinderen", zegt Jan enthousiast over vandaag.



Dit jaar kunnen de kinderen om 12.00 uur paaseieren zoeken in de stadsspeeltuin van Hoorn. "Ze kunnen daar ook lekker spelen. En het is er lekker schoon, er is geen hondenpoep te vinden." Samen met vrijwilligers verstopt hij de eieren.



"Ik heb zelf geen jeugd gehad", zegt Jan. "Ik vind het daarom belangrijk dat deze kinderen kunnen genieten. Ik gun het ze zo."

Wil graag helpen

Naast de zoekactie naar paaseieren, is Jan erg begaan met de Horinezen die alle eindjes aan elkaar moeten knopen. Ieder jaar staat Jan vlak voor kerst met een winkelwagen voor meerdere supermarkten in de stad. Hij zamelt zo eten in, om dat vervolgens weer uit te delen aan de stadsgenoten die dat hard nodig hebben.