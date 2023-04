Zeehond Bob kijkt het liefst de hele dag naar zichzelf in de spiegel

Voor haar bachelor Biologie aan de Universiteit Utrecht heeft Beris tien weken lang gedragsonderzoek gedaan bij de zeehonden. De vraag is of het continu in hetzelfde rondje zwemmen, dat de dieren in gevangenschap vaak doen, onderbroken kan worden door middel van speelgoed. In dit geval maakte ze gebruik van een bal met vis, nep-zeewier en een spiegel.

Eerst even een rondje voorstellen: Karien is de oudste van het stel. Het is een dame van 23 jaar en heeft, misschien tegen de verwachting in, de (zwem)broek aan in het bassin. Sille is de jongere dame. Ze is slechtziend, waardoor ze niet alles even goed meekrijgt. Dan is er nog ringelrob Bob, de enige niet-gewone zeehond. Een nieuwsgierige jongeman.

Zeehond-fluencer

Bob zijn favoriet is de spiegel. Het eeuwige rondjes zwemmen verruilde hij snel voor lang en veel naar zichzelf kijken. Niet alleen omdat hij zijn eigen spiegelbeeld wel kon waarderen, maar volgens Beris ook omdat hij een aantal maanden geleden zijn vader heeft verloren. In de spiegel ziet hij dus een soortgenoot en voelt zich misschien minder alleen.

