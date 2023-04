De Peiling: ik vier Pasen

Goede Vrijdag, Pasen, Hemelvaart - er zitten weer een aantal feestdagen aan te komen. Pasen is van oorsprong een Christelijke aangelegenheid. Christenen geloven dat Jezus Christus op deze dag opstond uit de dood die hij op Goede Vrijdag was gestorven. Hij rolde volgens de Bijbel de steen voor zijn rotsgraf weg en bevond zich weer onder de mensen. Het woord Pasen is afgeleid van de joodse feestdag Pesach, hoewel die strikt genomen dus niet op dezelfde dag vallen. Jezus vierde Pesach al op Witte Donderdag met het Laatste Avondmaal.

Eerste Paasdag is een officiële feestdag in Nederland. Omdat deze dag altijd op een zondag valt, zijn de meeste mensen sowieso al vrij. Tweede Paasdag volgt als vanzelfsprekend op Eerste Paasdag en valt altijd op een maandag. De dag werd in 1618 ingesteld door de kerk om mensen een extra vrije dag te geven, omdat men op Eerste Paasdag in de kerk diende te zitten.

