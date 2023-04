Meer groen in de tuin is goed voor je gezondheid.

Mensen met een eigen tuin blijken aanzienlijk minder kans te hebben op een hersenbloeding. En wie zorgt voor voldoende groen in de tuin heeft 20% minder kans op een darminfectie, zo blijkt uit het onderzoek. "De sterkte van de relaties die we hebben gevonden is opvallend", aldus de onderzoekers van Universiteit Wageningen.

Pak an Groen

Om de klimaatverandering te lijf te gaan komen steeds meer Noord-Hollanders in actie. Inwoners veranderen hun leefwijze, kopen verantwoord en isoleren hun huis. Ondernemers zien kansen en slaan nieuwe wegen in met duurzame producten en diensten. In het programma Pak An Groen kun je het iedere dinsdag zien op TV.

Reageren? Stuur een mail naar [email protected]