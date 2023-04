Stede Broec vangt vanaf juni Oekraïense weeskinderen op

In Stede Broec wordt ruimte vrijgemaakt voor Oekraïense weeskinderen en hun begeleiders. Vorig jaar belandden de vluchtelingen in Nederland en werden ze opgevangen bij een noodopvanglocatie. Hier moeten ze binnenkort weg. Gemeente Stede Broec heeft plek voor hen.

In dit pand komen de weeskinderen straks te wonen - Dqfn13

In totaal komen er 46 jonge weeskinderen. Zij zijn allemaal tussen de 1 en 8 jaar oud. Hun begeleiders komen mee, dat zijn 30 mensen. In 2022 vluchtte de groep vanuit Dnipro, een stad ten zuiden van Kiev, naar Nederland. Hier kwamen ze terecht in gemeente Neder-Betuwe in Gelderland. In juni verhuizen de Oekraïners naar West-Friesland.

Geschikte plek Het gebouw waar de weeskinderen in zullen gaan wonen werd vroeger gebruikt als weeshuis. Na onderzoek te hebben gedaan naar verschillende locaties werd de Schuilhoeve op de Zesstedenweg 159 in Grootebroek uitgekozen als beste locatie. Sinds eind 2022 huurt gemeente Stede Broec het gebouw. Vanaf dat moment werden er voorbereidingen gedaan voor de komst van de weeskinderen. Het gebouw is hierdoor nu gereed voor hun komst. ‘‘Vanaf de inval in Oekraïne heb ik de barmhartigheid van onze gemeenschap gezien. Er ontstonden verschillende initiatieven om hulp te bieden en deuren werden geopend om Oekraïense vluchtelingen op te vangen", zegt burgemeester Ronald Wortelboer. Hij verwacht dat deze groep Oekraïense vluchtelingen op dezelfde manier zullen worden opgevangen.

Oud politiebureau De begeleiders moeten natuurlijk ook ergens komen te wonen. Voor hen is plek vrijgemaakt in het oude politiebureau aan de Industrieweg 15C in Grootebroek. Het politiebureau is sinds het begin van dit jaar in handen van de gemeente. Ook hier moesten een paar aanpassingen worden gedaan om ruimte vrij te maken voor de toekomstige bewoners. Hierbij gaat het om het verwijderen van de kantoorinrichting, het maken van een eigen ingang en het plaatsen van sanitaire- en kookvoorzieningen. De begeleiders werken in 24-uurs roosters. Omdat hun opvangplek dichtbij datgene van de kinderen ligt, zijn ze in de buurt. Ook hebben ze een eigen plek om zich om de beurt te kunnen ontspannen. Omdat de begeleiders elkaar afwisselen zijn een paar van hen voortdurend bij de kinderen om voor ze te zorgen. Om deze reden is er in de Schuilhoeve ruimte vrijgemaakt voor de begeleiders.