Voorlopig geen stakingen meer in streekvervoer na CAO-akkoord: "We moeten door"

De stakingen in het streekvervoer lijken voorlopig van de baan. De vakbonden en werkgevers hebben vannacht een principe-akkoord bereikt voor de nieuwe CAO. "Ik moet het nog maar even bezien, het lijkt allemaal heel wat", zegt een buschauffeur die bij Station Hilversum net aan zijn dienst begint. "Maar in de praktijk zal het best wel tegenvallen, is mijn verwachting."

"In mei hebben we maar een verhoging van 5 procent", zegt de buschauffeur in Hilversum tegen NH. "In vergelijking met de inflatie is dat natuurlijk niks." Maar wat betreft het staken, dat lijkt nu ook voor deze buschauffeur echt klaar. "Het staat niet op de planning."

De buschauffeurs hebben de laatste tijd flink gestaakt en de onderhandelingen waren muurvast gelopen, maar vannacht is er een onderhandelaarsakkoord bereikt. Vakbond FNV laat weten dat er in 27 maanden 15 procent loon bij komt en dat er is afgesproken dat de werkdruk omlaag gaat. Ook komt er een eenmalige uitkering van 1000 euro.

"Dit voelt een beetje als een verlies, maar is beter dan wat we hadden"

Ook een andere buschauffeur op het station is niet laaiend enthousiast. "We moeten het accepteren. Bij onderhandelen kun je winnen of verliezen", zegt hij. "Dit voelt wel een beetje als een verlies, maar is in ieder geval beter dan wat we hadden. We moeten door."

Ook reizigers zijn opgelucht dat de stakingen van de baan zijn. Een oudere meneer op weg naar het Ter Gooi ziekenhuis, is blij dat de buschauffeurs niet meer zullen staken. "Dat is fijn voor ze. Ik had er niet veel last van, maar geen stakingen is natuurlijk altijd beter."

Naast de loonsverhoging en de eenmalige uitkering belooft het akkoord ook dat de werkdruk naar beneden gaat. "Door de werkdruk te verlagen zorgen we ervoor dat er ruimte komt voor normale pauzes in de roosters en wordt het werken in het streekvervoer ook weer aantrekkelijker", laat FNV op hun site weten. De komende weken wordt het akkoord met de vakbondsleden besproken, waarna zij kunnen stemmen.