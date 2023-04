Het weer tijdens het paasweekend: genoeg zon om buiten eieren te zoeken

"Het is bewolkt en er valt met name vanochtend plaatselijk nog wat lichte regen", zegt Visser. Het zal niet meer zo hard gaan regenen als gisteren. "Vanmiddag lijken de neerslagkansen geleidelijk aan af te zullen nemen." De opklaringen komen vanmiddag als eerst aan in het noorden en noordoosten van de provincie. Volgens de weerman wordt het maximaal 10 graden.

"Voor morgen zie het er wat gunstiger uit", gaat de weerman op NH Radio verder. "Het blijft in ieder geval bijna overal droog." De dag begint morgen wel met plaatselijk wat mist, maar daarna komt het zonnetje toch tussen de wolken door tevoorschijn. "De temperatuur loopt op naar 12 tot 13 graden, in de Noordkop iets lager", zegt Visser. "De wind is slechts zwak uit het noordoosten."

Pasen

Ook zondag, eerste paasdag, is er weinig wind. "We hebben af en toe zon, maar ook bewolking", voorspelt Visser. "Het blijft droog en het wordt 15 graden in de middag." Met het zoeken van paaseitjes, zit het dus wel goed.

Ook maandag is het zo'n 15 graden, al gaat het wel wat harder waaien vanuit het zuiden. "De dag begint droog, maar zeker in de namiddag en de avond gaat het regenen", zegt de NH Weerman. Ook na Pasen verwacht de weerman een komen en gaan van regenbuien. "Dat betekent wisselvallig weer en lagere temperaturen."