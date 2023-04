Live NH Sport met Telstar - Jong Ajax en Almere City FC - Jong AZ

De ontmoeting in Amsterdam was de openingswedstrijd van dit voetbalseizoen en eindigde in 1-1. Vorig seizoen werd Rein Smit matchwinner door in de 26e minuut het enige doelpunt van de wedstrijd te maken. Het wedstrijdverslag vanavond vanuit Velsen-Zuid krijg je van Frank van der Meijden. De aftrap is om 20.00 uur.

Almere periodekampioen

Jong AZ is de nummer dertien van de eerste divisie. De ploeg van vertrekkend trainer Maarten Martens is aan een mindere reeks wedstrijden bezig, terwijl tegenstander Almere juist in de lift zit. Afgelopen maandag werd de derde periodetitel binnengesleept.

Van de vijf ontmoetingen in Almere won Jong AZ er slechts eentje. Dankzij Mexx Meerdink en Mohamed Taabouni (2x) vertrokken de Alkmaarders vorig seizoen met drie punten naar huis. Pijnlijk voor Almere was dat de ploeg daardoor het kampioenschap van de vierde periode verspeelde. De wedstrijd in Almere begint om 20.00 uur en Erik-Jan Brinkman doet het wedstrijdcommentaar.

NH Sport is er van 19.00 tot 22.00 uur. Naast live voetbal blikt presentator Robbert van den Heuvel met verslaggever Milton Pus vooruit op het komende eredivisieweekend met AZ - Sparta Rotterdam, sc Heerenveen - FC Volendam en Ajax - Fortuna Sittard.