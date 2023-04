Achtervolgde autodief rent A27 over bij Blaricum, klimt over geluidswal en vlucht

Een autodief beleefde een wilde rit gisteravond rond 20.00 uur. Na een achtervolging op de A27 kwam de auto in Blaricum tot stilstand. De bestuurder, die de auto eerder had gestolen, klom vervolgens over de geluidswal en rende weg.

Een woordvoerder van de politie laat weten dat de auto rondreed met gestolen, Belgische, kentekenplaten. De politie zag de auto op de A27 bij Houten en zette de achtervolging in. De bestuurder nam op de A27 verschillende afslagen, waarna hij de snelweg ook weer op reed. Volgens de woordvoerder is de auto meerdere keren gecrasht.

Gevlucht

Bij Blaricum reed de bestuurder via de berm het weiland parallel aan de snelweg in, waar hij nog even bleef rijden tot aan de Stichtseweg. Daar stapte de man uit, rende over de snelweg en klom over de geluidswal. Hij rende weg in de richting van Huizen.

De woordvoerder laat weten dat de Forensische Opsporing van de politie onderzoek heeft gedaan, waarna de auto is weggetakeld. De politie heeft de man gisteravond nog gezocht, maar hij is nog niet gevonden. Het is nog niet bekend waar de auto gestolen is.