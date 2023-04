Tata wil duurzamer, maar wat is 'groen staal' eigenlijk?

Onder druk van de overheid en bezorgde omwonenden gaat Tata Steel zijn staalproductie verduurzamen. Een ingewikkeld proces dat over een jaar of tien zijn beslag moet krijgen. Vanaf vandaag trekt Tata de IJmond in om de omwonenden bij te praten over dit 'groene staal', dat moet gaan zorgen voor een gezondere leefomgeving.

De eerste bijeenkomst is vanavond in de Grote Kerk in Beverwijk. De dagen erna volgen bijeenkomsten in Wijk aan Zee, Heemskerk en Velsen. Het gaat volgens Tata om 'participatiebijeenkomsten', met andere woorden: vertegenwoordigers van de staalgigant gaan in gesprek met de aanwezigen, die mogen meedenken.