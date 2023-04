Verkeerswethouder over drukte: "Het past niet meer, niet iedereen kan hier rijden"

"Je kunt je afvragen of het normaal is dat je hier, helemaal midden in de stad, met de auto moet rijden"

De wethouder vindt dat er nog teveel verkeer door het centrum rijdt. "Je kunt je afvragen of het normaal is dat je hier, helemaal midden in de stad met de auto moet rijden", vertelt ze terwijl ze over het Damrak fietst. "Terwijl er een metro onderdoor gaat. Het past gewoon niet meer. Niet iedereen kan hier rijden."

Afgelopen woensdag blokkeerden vele tientallen taxichauffeurs de Michiel de Ruijtertunnel en later de Prins Hendrikkade . Ze zeggen dat ze hun werk niet meer kunnen doen door het vele omrijden. Van der Horst zegt al met hen in gesprek te zijn.

"Ik vond het woensdag ook te ver gaan wat ze deden", zegt Van der Horst. "Dat ze dan weer gaan demonstreren om met mij in gesprek te willen. Terwijl ik eigenlijk al met ze in gesprek ben." Ze wil dat gesprek wel voortzetten, omdat taxichauffeurs volgens haar belangrijk zijn voor de stad. "Dus we moeten kijken hoe we het voor alle partijen werkbaar kunnen maken. Tegelijkertijd hebben we wel gewoon een probleem met drukte in de stad, dus dat we daar soms dingen aan doen, dat moet tot begrip leiden."

Weesperstraat ook dicht

Deze zomer komt er nog een afsluiting in de stad bij. De Weesperstraat zal zes weken lang tussen zes uur in de ochtend en elf uur in de avond met slagbomen afgesloten zijn, waardoor verkeer die route niet meer kan gebruiken om via de Amstel naar de Dam te rijden. Dat betekent dus dat er nog een route afvalt om het centrum in of uit te komen.