Plan voor windmolens Noorder IJplas aangepast: een van de drie schuift 100 meter op

Een van de drie windmolens die gepland zijn bij de Noorder IJplas wordt honderd meter verplaatst en een ander zal niet 200 meter hoog worden, maar 150 meter. Dit heeft wethouder Zita Pels (Duurzaamheid) donderdag laten weten in een brief aan de gemeenteraad. De windmolen wordt verplaatst in verband met een helikoptervliegroute en een hoogspanningsverbinding.

Het plan is om rondom de Noorder IJplas, precies tussen Noord en de gemeente Zaanstad in, drie windmolens te bouwen. Op onderstaand plaatje is dat te zien. Windmolens 1 en 2 blijven op de plek waar ze gepland zijn. Windmolen 3 gaat honderd meter naar het westen worden opgeschoven, maar dat is 'binnen de schuifruimte', schrijft Pels.

Gemeente Amsterdam

Met deze aanpassingen ligt er volgens het college 'een duidelijke en complete' aanvraag voor wat het moet gaan worden op tafel. Protest Veel omwonenden strijden zijn al jaren tegen de komst van de windmolens. Ze zijn bang voor overlast. "Ze hebben in die paar jaar niet eens de moeite genomen om even langs de huizen te gaan om te kijken wat er speelt", vertelde bewoner Martijn van Beenen nog in december tegen AT5 tijdens een protest in het Zonnehuis in Noord.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

De omgevingsdienst heeft gemeente laten weten dat het college 24 april aan moet geven positief of negatief te willen adviseren en uiterlijk 10 mei het definitieve advies op de vergunningaanvraag te geven