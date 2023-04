Houwitsers in de stad voor saluutschoten voor Franse president Macron

Een heel aantal houwitsers is vandaag gespot in Noord. Onder meer Amsterdammer Gert Jan Bakker had een scherp oog, want over het Noord-Hollandskanaal zag hij het oorlogstuig langs komen en hij maakte wat foto's. Navraag leert dat de kanonnen in de stad zijn voor saluutschoten bij een staatsbezoek van de Franse president Macron.