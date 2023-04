Gewonde bij steekpartij 'in relationele sfeer' in Haarlem

In een flat aan de Engelandlaan in Haarlem is vanavond iemand neergestoken. De politie heeft een persoon aangehouden. Zij zeggen dat het gaat om een steekpartij 'in relationele sfeer.'

De politie kreeg de melding van de steekpartij rond 20.45 uur binnen. Het is niet duidelijk wat voor letsel het slachtoffer heeft opgelopen, maar het was wel ernstig genoeg om naar het ziekenhuis te moeten, laat een woordvoerder van de politie weten aan NH. De vermoedelijke dader is aangehouden.

Het onderzoek in het appartement is nog in volle gang. Wel kon de politie vertellen dat de steekpartij plaatsvond 'in relationele sfeer.' Volgens de politie was het slachtoffer van de steekpartij ook de melder.