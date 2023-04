Maaltijdbezorger aangereden door auto op Amsterdamse Jan van Galenstraat

Een zwaar ongeluk vanavond op de Jan van Galenstraat in West. Op de kruising met de Rinus Michelslaan is een maaltijdbezorger op een scooter aangereden door de auto. Het was een harde klap, een getuige laat aan AT5 weten dat het slachtoffer wel 20 meter door de lucht vloog.

Het slachtoffer is met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis, over zijn toestand is nog niets bekend. Het kruispunt is afgezet voor forensisch onderzoek. De auto was ook flink beschadigd.