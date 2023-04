Na 'schandalig incident' met Klaassen komt KNVB in actie: sneller wedstrijd staken

De KNVB heeft uitgesproken 'helemaal klaar te zijn' met het wangedrag in de voetbalstadions. De voetbalbond schrijft in een persbericht dat het aangescherpte maatregelen neemt als wedstrijden opnieuw uit de hand lopen. "Het veld is heilig", aldus de bond, die aangeeft om in de toekomst sneller wedstrijden te staken bij misdragingen.